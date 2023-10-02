Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для нескольких областей: находитесь в укрытиях

Около 4 утра 2 октября по Киеву украинские военные предупредили ракетную опасность.

"Внимание! Сумская область – ракетная опасность!", — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ в социальных сетях.

Также ракетная опасность чревата Полтавской и Черниговской областями.

Позже воздушная тревога была объявлена и в Киевской области.

Мониторинговые каналы призывают находиться в укрытиях там, где объявлена ракетная опасность.

К тому же, воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Черкасской областях.

За немного воздушную тревогу объявили и в столице.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", — говорится в сообщении КМВА.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили об опасности на юге Украины.