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Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для нескольких областей: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для нескольких областей: находитесь в укрытиях

Для украинцев снова продолжается тревожная ночь / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Несколько областей Украины охватила воздушная тревога.

Около 4 утра 2 октября по Киеву украинские военные предупредили ракетную опасность.

"Внимание! Сумская область – ракетная опасность!", — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ в социальных сетях.

Также ракетная опасность чревата Полтавской и Черниговской областями.

Позже воздушная тревога была объявлена и в Киевской области.

Мониторинговые каналы призывают находиться в укрытиях там, где объявлена ракетная опасность.

К тому же, воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Черкасской областях.

За немного воздушную тревогу объявили и в столице.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", — говорится в сообщении КМВА.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили об опасности на юге Украины.

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Просмотры
2959
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