Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для нескольких областей: находитесь в укрытиях

Несколько областей Украины охватила воздушная тревога.
Около 4 утра 2 октября по Киеву украинские военные предупредили ракетную опасность.
"Внимание! Сумская область – ракетная опасность!", — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ в социальных сетях.
Также ракетная опасность чревата Полтавской и Черниговской областями.
Позже воздушная тревога была объявлена и в Киевской области.
Мониторинговые каналы призывают находиться в укрытиях там, где объявлена ракетная опасность.
К тому же, воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Черкасской областях.
За немного воздушную тревогу объявили и в столице.
"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", — говорится в сообщении КМВА.
Напомним, что ранее украинские военные предупредили об опасности на юге Украины.
Читайте также: