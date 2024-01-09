Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в нескольких областях

К утру 9 января 2024 года в ряде южных областей была объявлена воздушная тревога.

"Кировоградская, Херсонская, Николаевская и Донецкая области – ракетная опасность!", – предупредили в Воздушных Силах ВСУ.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Позже воздушная тревога была упразднена.

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Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации.

Добавим, что ранее на Сумщине ликвидировали неразорвавшуюся вражескую крылатую ракету.

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