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Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в нескольких областях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
641
Время на прочтение
1 мин
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Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в нескольких областях

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

К утру 9 января 2024 года в ряде южных областей была объявлена воздушная тревога.

"Кировоградская, Херсонская, Николаевская и Донецкая области – ракетная опасность!", – предупредили в Воздушных Силах ВСУ.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Позже воздушная тревога была упразднена.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации.

Добавим, что ранее на Сумщине ликвидировали неразорвавшуюся вражескую крылатую ракету.

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Дата публикации
Просмотры
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