Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации

Украинские военные предупредили о движении вражеских самолетов.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

"Воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы", – говорится в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Харьковской, Луганской областях и автономной республике Крым.

Находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее на Сумщине ликвидировали взорвавшуюся вражескую крылатую ракету.

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