Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Украинские военные предупредили о движении вражеских самолетов.
Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.
"Воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы", – говорится в сообщении.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Харьковской, Луганской областях и автономной республике Крым.
Находитесь в укрытиях.
Напомним, что ранее на Сумщине ликвидировали взорвавшуюся вражескую крылатую ракету.
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