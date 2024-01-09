Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
205
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации

В нескольких областях объявлена воздушная тревога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

Украинские военные предупредили о движении вражеских самолетов.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

"Воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы", – говорится в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Харьковской, Луганской областях и автономной республике Крым.

Находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее на Сумщине ликвидировали взорвавшуюся вражескую крылатую ракету.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
205
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация