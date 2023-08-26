Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации на Запорожье

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
После тревожного дня с большим количеством воздушных тревог враг не останавливает свои атаки даже ночью.
В ночь на 26 августа украинские военные предупредили об угрозе для Запорожской области.
"Внимание! Запорожская область – активность вражеской тактической авиации! Есть угроза применения авиационного вооружения!", — отметили в сообщении от Воздушных Сил ВСУ.
Воздушная тревога объявлена в Запорожской области. Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
К тому же, воздушная тревога была объявлена в Донецкой области Украины из-за ракетной опасности.
Также ранее была угроза применения баллистического вооружения в нескольких областях.
Добавим, что ранее во временно оккупированном Луганске раздались взрывы.
Напомним, что ранее речь шла о том, что Киеву и нескольким украинским областям грозит враждебная баллистика. Об этом заявили Воздушные Силы ВСУ.
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