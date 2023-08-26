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Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации на Запорожье

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации на Запорожье

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

После тревожного дня с большим количеством воздушных тревог враг не останавливает свои атаки даже ночью.

В ночь на 26 августа украинские военные предупредили об угрозе для Запорожской области.

"Внимание! Запорожская область – активность вражеской тактической авиации! Есть угроза применения авиационного вооружения!", — отметили в сообщении от Воздушных Сил ВСУ.

Воздушная тревога объявлена в Запорожской области. Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

К тому же, воздушная тревога была объявлена в Донецкой области Украины из-за ракетной опасности.

Также ранее была угроза применения баллистического вооружения в нескольких областях.

Добавим, что ранее во временно оккупированном Луганске раздались взрывы.

Напомним, что ранее речь шла о том, что Киеву и нескольким украинским областям грозит враждебная баллистика. Об этом заявили Воздушные Силы ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
92
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