Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации и беспилотниках

Началась очередная тревожная ночь для украинцев.
В Украине наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Об этом заявили в сообщении Воздушные Силы ВСУ.
"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!", – добавили они в сообщении.
"Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!", — отметили украинские военные.
В нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога.
Напомним, что ранее РФ сбросила авиабомбы гражданскую больницу в Харьковской области: есть пострадавшие.
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