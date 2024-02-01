Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации и беспилотниках

В Украине наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Об этом заявили в сообщении Воздушные Силы ВСУ.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!", – добавили они в сообщении.

"Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!", — отметили украинские военные.

В нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее РФ сбросила авиабомбы гражданскую больницу в Харьковской области: есть пострадавшие.

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