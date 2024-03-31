Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге

Не пренебрегайте воздушной тревогой

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

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Обновлено в 01:31

Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на юге. Объявлена воздушная тревога в соответствующих областях.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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