Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге

Не пренебрегайте воздушной тревогой
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Обновлено в 01:31
Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на юге. Объявлена воздушная тревога в соответствующих областях.
Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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