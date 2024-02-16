Воздушные Силы ВСУ предупреждают о ракетах в направлении Миргорода и Харькова: находитесь в укрытиях

Позаботьтесь о собственной безопасности.
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Она связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях.
Также украинские военные предупреждают о вражеских ракетах.
"Ракета, вероятно, Х-59 в направлении Миргорода! Еще ракета в направлении Миргорода! Ракета в направлении Харькова!", — говорится в сообщении.
Также они призывают находиться в укрытиях.
Мониторинговые каналы также сообщили о звуках взрыва в Харьковской области.
Согласно сообщениям местных СМИ и мониторинговых каналов в Харьковской и Полтавской области прогремели взрывы. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Позже раздались отбои воздушной тревоги.
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