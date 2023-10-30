Воздушные Силы ВСУ предупреждают об активности вражеской авиации: позаботьтесь о собственной безопасности

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.
Воздушная тревога в Херсонской и Николаевской областях связана с активностью тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Есть угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!
Напомним, что на юге несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу.
Также воздушная тревога объявлена в Луганской области и в автономной республике Крым.
Напомним, что россияне с временно оккупированного левого берега атаковали Херсон, есть травмированные горожане.
Читайте также: