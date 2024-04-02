Воздушные Силы ВСУ предупреждают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении

Враг снова донимает украинцев.
Имеется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Также состоялись пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией Харьковщины.
"Кировоградская область движение ударных БпЛА в вашем направлении из Днепропетровщины. В случае объявления тревоги следует в укрытие", — добавили в Воздушных Силах ВСУ.
Напомним, что ранее в Днепре раздались взрывы.
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