Воздушные силы ВСУ сбили 2 вражеских дрона-камикадзе, самолет и авиационную управляемую ракету

ВСУ удалось сбить вражеские беспилотники, ракету и самолет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Вчера, 9 октября, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Погибли мирные жители, разрушены дома…

За сутки обнаружено 6 бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань и семь Су-35 – с аэродрома Мариновка, Ростовской области.

Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска. Выпущены 4 крылатые ракеты Х-22 (с Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с Су-35).

Кроме того, противник нанес ракетный удар зенитными ракетами с ЗРК С-300. Было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилых кварталов.

"За прошедшие и текущие сутки (по состоянию на 11.30) Воздушные Силы ВС Украины на южном направлении сбили российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняется), два беспилотных летательных аппарата кафиров, один БпЛА-камикадзе "Shahed-136" и одну управляемую авиа ракету Х-59 (Запорожье)", — сообщили в воздушных силах ВСУ.

Утром 10 октября российская армия нанесла ракетный удар по Шевченковскому району Киева. ракета упала в районе памятника Грушевскому. Известно о погибших и пострадавших мирных жителях, ехавших в авто по дороге.

Также оккупанты обстреляли Днепр. Зафиксированы попадания в жилые районы города. Информация о пострадавших и разрушениях еще не поступала.

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