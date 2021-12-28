Воздушные силы ВСУ впервые за 30 лет получили самолет украинского производства

Воздушные силы ВСУ впервые за 30 лет получили самолет украинского производства

Для производства самолета задействовано более 30 украинских предприятий, изготовивших 177 видов комплектующих.

Госпредприятие "Антонов" представило первый военно-транспортный самолет Ан-178-100Р. Он предназначен для проведения летных сертификационных испытаний.

Об этом сообщает АрмияInform.

"Ан-178-100Р — самолет нового поколения, созданный на базе современных мировых информационных технологий. Он оснащен сотнями электронных вычислителей, позволяющих интегрировать все системы и датчики самолета, автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление", — говорится в сообщении.

Самолет можно использовать для:

перевозки личного состава, вооружения, легкой военной техники и транспортировки грузов;

десантирования спецтехники и парашютистов (до 86 десантников);

медевакуации раненых и пострадавших (40 на стандартных санитарных носителях, 38 на боковых сиденьях в сопровождении 4 медработников).

Также читайте Украинская авиация ужесточила охрану мостов, АЭС и других критических объектов

Для производства самолета задействовано более 30 украинских предприятий, изготовивших 177 видов комплектующих. Также использовались детали иностранных поставщиков из Европы, США, Канады.

Это первый самолет для Воздушных сил ВСУ за 30 лет украинского производства.

"Воздушные Силы долгих тридцать лет ждали первый борт для украинского войска. И приятно, что это будет самолет украинского производства — Ан-178", — отметил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Ранее сообщалось, что обновленный Ан-178 построили без российских деталей.