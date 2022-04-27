Воздушные тревоги до утра, авианалеты и работа реактивной артиллерии: ситуация в регионах Украины на 27 апреля

Воздушные тревоги до утра, авианалеты и работа реактивной артиллерии: ситуация в регионах Украины на 27 апреля

Относительно спокойно, ночь прошла в 19 областях Украины.

На Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумщине и Черниговщине этой ночью было больше -менее спокойно. Впрочем, несколько областей страдали от обстрелов оккупантов.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

В Полтавской области — воздушные тревоги до утра, информация по взрывам не подтверждена.

На Днепропетровщине ночью обстреляли граничащую с Херсонщиной Зеленодольскую общину. В Зеленодольске попали в предприятие энергетической инфраструктуры. Один человек ранен. В общей сложности в общине обстреляно несколько населенных пунктов — сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка. В селах, предварительно, без пострадавших.

Харьков : ночью продолжались обстрелы, в Киевском районе возникло несколько пожаров в многоэтажных жилых домах. По информации сейчас — пострадавших нет. По области в течение суток обстреливали Золочев, Дергачи, Чугуев. Ведутся бои в Изюмском направлении.

Луганщина: практически вся территория области страдала от обстрелов. Больше Рубежное и Лисичанск. В Лисичанске обстреляли школу, в бомбоубежище которой находились 23 человека. К счастью, без жертв. В сутки 3 погибших гражданских.

Донетчина : активные боевые действия по всей линии. Авдеевка – авианалеты плюс реактивная артиллерия. Светлодарская ТГ (район Зайцево) – кассетные боеприпасы. Марьинка, Красногоровка, Угледар, Лиман – постоянные обстрелы из артиллерии.

Мариуполь — без изменений. Азовсталь держится, несмотря на то, что бомбят беспощадно.

Херсонщина : боевые действия на приграничных с соседними областями населенных пунктах (Высокопольская, Великоалександровская, Нововоронцовская, Станиславская ТГ). Взрывы и обстрелы почти на всей территории области.

Напомним, что украинские бойцы ликвидировали под Попасной вооруженных до зубов "вагнеровцев".

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