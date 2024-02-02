Воздушные тревоги из-за МиГов: Игнат рассказал интересные детали

Не всегда в Украине объявляют воздушную тревогу из-за МиГ-31К. Это не делают, если известно, что самолет находится на дальних подступах.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Тревога от МиГа есть всегда. Есть информация от наших партнеров, что один, два, три или больше МиГ-31К в небе. Мы не можем точно сказать, это перелет, перебазирование на другой аэродром, или это тренировочный полет. Точно на 100 % знать нельзя. Когда есть информация точная, что МиГ совершает перелет где-то там на дальних подступах, то понятно, что тревога не будет объявляться. Но в любом случае, когда МиГ в небе — это опасность", — сказал он.

Игнат подчеркнул, что от объявления воздушной тревоги до "прилета" ракет может пройти всего несколько минут. Именно поэтому МиГ-31К остаются опасными для украинцев.

"Если из Тамбовской области летит ракета примерно, скажем, в Днепр, как в прошлый раз, то от объявления того, что МиГ взлетел, до "прилета", может быть 4-5 минут", — пояснил спикер ПС.

Напомним, ранее в Воздушных силах рассказали, почему тревоги из-за МиГов стали короткими. Причиной могут быть тренировочный взлет-посадка самолета или перелет на другой аэродром.

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