Воздушные тревоги в Украине могут работать по-новому: что хотят изменить

Воздушная тревога / © ТСН

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Премьер-министр Корецкий сегодня вечером, 31 августа, должен провести совещание, в ходе которого обсудят дальнейшие правила работы предприятий, транспорта и других объектов инфраструктуры во время продолжительных воздушных тревог.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Николай Калашник в комментарии "Новости. Live".

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По его словам, среди возможных вариантов отказ от общеобластных воздушных тревог, оптимизация времени их объявления и отбоя, а также введение местных правил.

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«Речь идет о возможной отмене общеобластных воздушных тревог, оптимизации времени их объявления и отбоя, а также введении местных правил», — отметил Калашник.

Конкретные решения могут быть приняты по результатам вечернего совещания. В то же время, любые изменения должны быть согласованы с военными.

«Безопасность людей – первоочередная. Мы не можем рисковать никакой жизнью», - подчеркнул он.

По словам Калашника, после совещания власти смогут подробнее сообщить, какие именно изменения планируют ввести.

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Ранее Николай Калашник сообщил, что из-за обстрелов в Украине рассматривают возможность ослабления или частичной отмены комендантского часа. Окончательное решение будет зависеть от результатов совещания с премьер-министром Сергеем Корецким, которое должно состояться 31 августа вечером.

Напомним, по словам экспертов, Россия изменила тактику обстрелов Киева, перейдя от массированных ударов к частым атакам небольшими группами дронов ради истощения населения, нарушения нормальной жизни и разрядки ПВО. Цель Москвы состоит в том, чтобы посеять панику, деморализовать украинцев и взорвать их волю к сопротивлению, однако такая стратегия может повлечь обратный эффект — усиление ненависти и ярости к врагу.

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