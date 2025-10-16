ТСН в социальных сетях

Украина
1612
1 мин

Воздушные цели в небе Украины: куда летят ракеты и дроны

Российские воздушные цели зафиксированы над Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областями.

Ирина Игнатова
Российские дроны атакуют Украину

Российские дроны атакуют Украину / © ТСН

В воздушном пространстве Украины вечером четверга, 16 октября, зафиксированы ракеты и БПЛА россиян.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

«Активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовым областям», — говорится в сообщении.

Также существует угроза применения баллистического вооружения из Курска.

Скоростные цели двигаются над Николаевщиной и Сумщиной. В Запорожской области фиксируются пуски КАБов.

Также враг применил группы ударных дронов:

  • БпЛА на юге Днепропетровщины - в направлении Запорожья;

  • БпЛА на Херсонщине - курсом на Николаевщину;

  • БпЛА на юге Днепропетровщины - в направлении Кривого Рога;

  • БпЛА из Днепропетровщины - в Кировоградскую;

  • БпЛА на юге Днепропетровщины – на север;

  • БпЛА на Херсонщине - курсом на юг Днепропетровщины;

  • БпЛА на юге Харьковщины – на Днепропетровщину.

Напомним, россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине, использовав, в частности, две ракеты. Известно, что удар нанесли по учебному подразделению ВСУ , расположенному в относительно безопасной тыловой зоне.

