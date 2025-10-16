- Дата публикации
Воздушные цели в небе Украины: куда летят ракеты и дроны
Российские воздушные цели зафиксированы над Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областями.
В воздушном пространстве Украины вечером четверга, 16 октября, зафиксированы ракеты и БПЛА россиян.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
«Активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовым областям», — говорится в сообщении.
Также существует угроза применения баллистического вооружения из Курска.
Скоростные цели двигаются над Николаевщиной и Сумщиной. В Запорожской области фиксируются пуски КАБов.
Также враг применил группы ударных дронов:
БпЛА на юге Днепропетровщины - в направлении Запорожья;
БпЛА на Херсонщине - курсом на Николаевщину;
БпЛА на юге Днепропетровщины - в направлении Кривого Рога;
БпЛА из Днепропетровщины - в Кировоградскую;
БпЛА на юге Днепропетровщины – на север;
БпЛА на Херсонщине - курсом на юг Днепропетровщины;
БпЛА на юге Харьковщины – на Днепропетровщину.
Напомним, россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине, использовав, в частности, две ракеты. Известно, что удар нанесли по учебному подразделению ВСУ , расположенному в относительно безопасной тыловой зоне.