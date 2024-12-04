Воздушных целей в небе Украины станет больше: что будут запускать россияне — эксперт

Российская террористическая армия, атакуя украинские города с воздуха, пытается совершенствовать свои "Шахеды", но в небе над Украиной чаще будут фиксировать ложные цели — примитивные аппараты без боевого заряда, которые призваны отвлекать ПВО.

Об этом рассказал специалист по связи для армии Сергей (Флэш) Бескрестнов в интервью LIGA.net.

По его словам, боевой частью российских ударных дронов остается фугасно-обломочный заряд, которым можно атаковать и здания, и объекты инфраструктуры, а термобарические снаряды они используют достаточно редко и точечно.

Как усовершенствуют "Шахеды"

В то же время, как отметил Бескрестнов, россияне пытаются модернизировать системы навигации "Шахедов".

Также читайте Зеленский сообщил, сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине за неделю

“В Алабуге (Татарстан) работает научно-исследовательский центр, преимущественно из студентов, которые пытаются ставить на них дополнительное оборудование – модемы, видеокамеры, "старлинки". Мы все это находим в обломках. Мы все эти попытки прекращаем”, — подчеркнул он.

Кроме того, по информации эксперта, россияне пытаются придумать для "Шахедов" какие-то дополнительные задачи, в частности ставить на них маленькие неуправляемые ракеты или заряды, которые будут по дороге сбрасываться.

Каких целей будет больше

При этом Сергей Бескрестнов подчеркнул, что существенно увеличить производство "Шахедов" россиянам не удалось, поэтому при масштабных атаках часто используются ложные цели, которых будут запускать все больше.

"Они не несут боевого заряда, не имеют никакой защиты от РЭБ, максимально примитивны. Бюджетное решение, самое дешевое, построено на одной плате, из фанеры, клея и пенопласта. Вместо бензобака – банальный пакет с горючим. Они нужны, чтобы нас отвлекать”, - сказал он.

Как объяснил эксперт, ПВО не может ни по звуку, ни визуально отличить, что именно летит.

“На свои БПЛА "Пародия" россияне ставят два специальных шара – линзы Люнеберга, – которые для систем ПВО делают объект больше, чем он есть на самом деле. Этот маленький фанерный самолетик с двумя такими линзами мы на радарах видим, как полноценный боевой "Шахед", – отметил он.

Напомним, армия Российской Федерации изменяет тактику воздушных атак, применяя беспилотники и ракеты именно по энергетической сфере Украины.

Воздушные силы сбили 64 Шахеды за сутки!

Читайте также: