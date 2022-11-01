Воздушный щит для Украины должен быть: Зеленский обсудил с Макроном проекты для усиления защиты

Глава государства – о реакции мира на очередную российскую эскалацию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что продолжается дипломатическая активность украинских властей. Именно 1 ноября он говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и прежде всего поблагодарил его за уже оказанную поддержку и проинформировал о неотложных нуждах Украины, а именно, в обороне.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"Воздушный щит для Украины должен быть. Сегодня это четко прозвучало. Мы обсудили с Эммануэлем вполне конкретные проекты и для усиления нашей защиты, и для восстановления разрушенных объектов", – отметил он.

Зеленский обсудил с Макроном и ситуацию с украинским продовольственным экспортом.

Также Зеленский затронул тему действий террористов во время зимы. По словам президента, их намерения абсолютно прозрачны для всех,

"Этот вызов должен рассматриваться именно как вызов всей Европе. Любые зимние трудности Москва будет представлять в своей пропаганде как будто бы доказательство несостоятельности объединенной Европы. Поэтому вместе должны доказать террористам, что несостоятельность – это слово о них, а не о Европе", – добавил Зеленский.

Он сообщил о договоренностях по проведению двух очень важных событий.

"Первое – в декабре во Франции. Предметно по всем вызовам зимы: от энергетики к финансам, от оружия к защите неба. А второе событие – чтобы собрать бизнес Франции и помогать Украине", – добавил президент Украины.

Напомним, в Украине 31 октября ПВО сбила 44 из более полусотни ракет РФ. В общей сложности враг нанес более 60 ракетных ударов и 15 авиационных.

В Украине считают, что ракетный террор будет продолжаться для дестабилизации ситуации и распространения паники.

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