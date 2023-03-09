Воздушный удар РФ: Зеленский рассказал, где сложнее всего с электричеством

Зеленский заверил, что энергетики будут работать столько, сколько нужно, чтобы возобновить подачу электричества в города и районы, где сейчас проблемы.
Президент Владимир Зеленский провел сегодня несколько совещаний по поводу последствий массированного удара по украинской инфраструктуре.
Об этом глава государства рассказал во время своего традиционного видеообращения вечером, 9 марта.
"Очередная попытка государства-террориста воевать против цивилизованности привела к временным отключениям электричества, тепла, воды в некоторых наших регионах и городах", – отметил он.
Президент напомнил, что российские ракеты сегодня унесли жизни шести украинцев.
Восстановительные работы на энергообъектах продолжаются весь день. Самая сложная ситуация – в Харькове и Житомирщине. Непросто в Одессе, Киеве, Запорожье, Днепропетровской области.
Зеленский заверил, что ремонтные бригады, энергетики, местные власти, центральные власти – все будут работать столько, сколько нужно, чтобы возобновить подачу энергии городам и районам, где сейчас проблемы.
"Мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы Россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах. Ни ракеты, ни зверства России в этом не помогут", — подчеркнул глава государства.
В завершение Зеленский поблагодарил всех воинов Воздушных сил Украины. Особенно 138-ю Днепровскую, 160-ю Одесскую и 208-ю Херсонскую зенитные ракетные бригады, отличившиеся в защите от сегодняшнего российского налета.
Напомним, что в течение этих суток оккупанты осуществили пуск 84 ракет различного базирования. 34 ракеты были уничтожены, еще 8 не достигли своих целей. Также враг использовал 8 беспилотников типа Shahed-136, половина из которых была сбита.
Во Львовской области российская ракета упала прямо на частные жилые дома. На месте происшествия погибли 5 человек, полностью уничтожены два дома и повреждены хозяйственные постройки.
Также ракетный удар РФ потерпел и Киев. В столице пострадали три человека, также повреждены автомобили и здания.
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