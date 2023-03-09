Воздушный удар РФ: Зеленский рассказал, где сложнее всего с электричеством

Зеленский заверил, что энергетики будут работать столько, сколько нужно, чтобы возобновить подачу электричества в города и районы, где сейчас проблемы.

Президент Владимир Зеленский провел сегодня несколько совещаний по поводу последствий массированного удара по украинской инфраструктуре.

Об этом глава государства рассказал во время своего традиционного видеообращения вечером, 9 марта.

"Очередная попытка государства-террориста воевать против цивилизованности привела к временным отключениям электричества, тепла, воды в некоторых наших регионах и городах", – отметил он.

Президент напомнил, что российские ракеты сегодня унесли жизни шести украинцев.

Восстановительные работы на энергообъектах продолжаются весь день. Самая сложная ситуация – в Харькове и Житомирщине. Непросто в Одессе, Киеве, Запорожье, Днепропетровской области.

Зеленский заверил, что ремонтные бригады, энергетики, местные власти, центральные власти – все будут работать столько, сколько нужно, чтобы возобновить подачу энергии городам и районам, где сейчас проблемы.

"Мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы Россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах. Ни ракеты, ни зверства России в этом не помогут", — подчеркнул глава государства.

В завершение Зеленский поблагодарил всех воинов Воздушных сил Украины. Особенно 138-ю Днепровскую, 160-ю Одесскую и 208-ю Херсонскую зенитные ракетные бригады, отличившиеся в защите от сегодняшнего российского налета.