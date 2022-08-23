Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 2022: что нельзя делать, традиции, молитва

27 сентября православная церковь празднует особый праздник – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Что нельзя делать в этот день, какие традиции существуют – читайте в материале ТСН.ua.

Что означает праздник Воздвижения Креста Господня

Оно ежегодно выпадает на 27 сентября. Для христиан это уникальный праздник, ведь он, хоть и имеет статус великого, наверняка единственный, берущий начало своей истории из Библии.

Основой для празднования стало предание, появившееся в более поздние годы. По этому преданию около 326 года нашей эры у горы Голгофы, где распяли Иисуса Христа, Сына Божия, нашли фрагменты Голгофский крест.

Если верить древним книгам, именно в тот год в Иерусалим прибыла с визитом императрица Елена, которую позже Церковь канонизировала и назвала Равноапостольной. Главной целью ее поездки был поиск реликвий Господа. Она стала одной из первых, кто приступил к археологическим раскопкам святых мест. Именно при таких раскопках был найден крест, на котором, если верить церковным записям, распяли Иисуса Христа.

Какие традиции существуют

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня / Фото: commons.wikimedia.org

Традиционно в этот день совершается Всенощное бдение и совершается божественная Литургия во всех храмах. Чаще всего совершают праздничное богослужение.

Верующие на Воздвижение Креста Господня благодарят Бога за спасение и просят, чтобы он подарил им благополучие, счастье и здоровье. Среди наших предков было утверждение, что животворный крест помогает оградить все живое на земле от темных сил. Поэтому в этот день традиционно освящали небольшие самодельные крестики. Потом их клали в хлеву, в хате, в амбаре и вообще во всех укромных углах во дворе.

Также 27 сентября пытаются соблюдать суровый пост. Не разрешается есть мясные, молочные продукты. Среди народа даже ходила пословица: " Кто на Воздвижении постится — тому семь грехов простится ".

Воздвижение Честного Креста Господня: что нельзя делать

Пытаются не начинать новых дел, потому что считается, что они "заморозятся" на полпути.

Не отправлялись в дальний путь, потому что можно забрести туда, куда даже и не думал уйти.

Детям и взрослым запрещено гулять по природе.

Народные приметы на 27 сентября

Ветер дует с севера – следующее лето будет жарким.

С Воздвижения осень до зимы сдвигается.

В этот день змеи в норы прячутся.

Молитва на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Да воскреснет Бог и развеются враги Его, и да бегут от лица Его все ненавидящие Его. Как исчезает дым, пусть исчезнут, как тает воск от лица огня, так пусть пойдут бесы от лица любящих Бога и кто с великой отвагой и твердой верой и доверием к Господу Богу осеняет себя крестным знамением и в радости произносит: радуйся и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою развернувшегося на тебе Господа нашего Иисуса Христа, взошедшего в ад, и преодолевший силу дьявола, и даровал нам тебя, Крест Свой Честный, на изгнание всякого противника.

О, Пречестный и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святой Девой Богородицей и со всеми святыми Небесными Силами всегда, ныне и постоянно, и во веки веков.

Аминь.