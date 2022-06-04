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Возглавил "местный орган власти" оккупантов: "гауляйтеру" Чернобаевки сообщили о подозрении

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Возглавил "местный орган власти" оккупантов: "гауляйтеру" Чернобаевки сообщили о подозрении

Фото: УНИАН

"Гауляйтеру" российских захватчиков на временно оккупированной территории Чернобыевской ОТГ поставлено в известность о подозрении.

Речь идет о бывшем руководителе местной автостанции Юрии Турулевом. Он добровольно согласился сотрудничать с россиянами.

Об этом сообщили в Службе безопасности.

Известно, что предатели согласились на предложение оккупантов возглавить незаконный орган власти. Он вступил в должность т.н. "главы администрации Чернобаевской территориальной громады Херсонской области".

"Гауляйтер" не просто сторонник "русского мира", но и занимается преследованием проукраински настроенных жителей и незаконно распоряжается коммунальным имуществом", — отмечают в СБУ.

В настоящее время Турулев объявлен подозрение по статье "коллаборационная деятельность". Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, граждане России, проживающие в Украине, продолжают "флешмоб" с сожжением своих паспортов. Не стал исключением и 36-летний житель Закарпатья. Человек в знак протеста против войны, которую Россия начала 24 февраля, разорвал и сжег документ.

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