Возглавлял оккупационную власть: на Харьковщине приговорен к 8 годам экс-депутат "Партии регионов"

Во время оккупации поселка Казачья Лопань мужчина пошел на сотрудничество с россиянами.

Экс-депутат-регионал, возглавивший оккупационную администрацию в Казачьей Лопане на Харьковщине, приговорили к 8 годам заключения.

Об этом сообщила прокуратура Харьковской области.

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"За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 58-летнего мужчину в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества на пользу государства и лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком 12 лет", – говорится в сообщении.

Осужденный — бывший депутат Харьковского городского совета от запрещенной в Украине "Партии регионов".

Оккупанты назначили его на должность "и.о. председателя временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области" с дислокацией в Казачьей Лопане.

Коллаборант осуществлял организационно-распорядительные функции в незаконных органах власти, всесторонне сотрудничая с оккупационной администрацией. Также он давал комментарии российским пропагандистам, рассказывая, что именно ВСУ обстреливают населенный пункт.

Накануне освобождения села он бежал в Россию, где ныне скрывается от украинского правосудия.

Напомним, правоохранители провели в Харьковской области 39 обысков у работников районных ТЦК и ВЛК, фигурирующих в деле о фальсификации документов для уклонения гражданами от мобилизации.

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