Возгорание поезда в Ровенской области: спасатели прибыли на вызов — что произошло

В Ровенскую область к спасателям поступило сообщение о пожаре в поезде Здолбунов-Ровно, однако когда пожарные прибыли на вызов с двумя пожарными цистернами, возгорания не обнаружили.

Об этом говорилось в комментарии "Суспільному" пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ровенщины Олеси Терещук.

Информацию и видео с яркими вспышками искр выложили в местных Telegram-каналах. Там сообщалось о пожаре в поезде Здолбунов-Ровно.

По информации Олеси Терещук, как только спасатели получили сообщение, они выехали на место происшествия.

"Были доставлены две пожарные цистерны и оперативно-координационный центр, по прибытию пожара не было обнаружено", — сказала Терещук.

Напомним, на днях пожарные погасили огонь в центре Киева. Известно, что на Крещатике горел подземный кабельный коллектор. Спасатели ликвидировали пожар.

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