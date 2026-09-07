Вожак исчез, а два быка вернулись к стаду: в Чернобыльском заповеднике произошел "переворот"

Стадо быков в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В стаде одичавшего крупного рогатого скота, обитающего на территории Чернобыльского заповедника, вероятно, произошла смена иерархии. Во время очередного экспедиционного выезда специалисты обнаружили, что из группы скрылся многолетний лидер по имени Рябко. А в состав вернулись два быка, которые раньше держались отдельно.

Об этом сообщили в Чернобыльском Радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

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По результатам последних наблюдений, ныне уникальное стадо насчитывает 12 животных. Главной неожиданностью для исследователей стало отсутствие в группе быка Рябка.

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Ученые предполагают, что именно два быка, вернувшихся к стаду, могли выгнать предыдущего предводителя. Это показывает, что отношения между взрослыми самцами могут быстро меняться.

«В стадах крупного рогатого скота отношения между быками могут быть связаны с конкуренцией за доступ к коровам, кормовым ресурсам и статус в группе. Иерархия при этом неизменна — она может изменяться в зависимости от возраста, физического состояния, численности группы и взаимодействия между отдельными особями», — объясняют в заповеднике.

Стадо быков в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Ученые добавляют, что жизнь в стаде помогает животным выживать в дикой природе. Вместе им легче вовремя заметить угрозу, оградить телят от хищников и сообща реагировать на опасность. А взрослые и опытные особи выбирают маршруты движения и места отдыха.

Стадо быков в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Перед специалистами заповедника встала новая задача для дальнейших мониторинговых исследований: выяснить, где находится Рябко и кто именно занял место нового вожака в стаде.

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Стадо быков в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Стадо быков в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Стадо быков в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике во время экспедиции обнаружили раненого предводителя стада одичавших коров. Специалисты предполагают, что животное могло пострадать во время нападения медведя.

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