Возил оккупантов на ротацию в Белгород: СБУ задержала на Харьковщине коллаборанта (фото)

Мужчина возил военных преступников на ротацию в Белгород и обратно.

Служба безопасности Украины задержали коллаборанта, возившего российских оккупантов на ротацию из Харьковщины в Белгород на школьном автобусе. Мужчина сотрудничал с военными преступниками во время боев за Харьков.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, коллаборантом оказался 59-летний водитель школьного автобуса из поселка Казачья Лопань. После захвата общины он предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины. Муж возил военных преступников на ротацию в Белгород и обратно.

“Для “рейсов” коллаборант использовал школьный автобус сельсовета, который он парковал во дворе собственного дома. Также он перевозил из России оружие и боеприпасы для оккупационных группировок России, которые воевали на передовой под Харьковом. Перед выездом он перекрасил транспорт в зеленый цвет и нарисовал на нем русскую символику. Позже, убегая с Харьковской области от контрнаступления Сил обороны, захватчики забрали у коллаборанта автобус, чтобы вывезти свой личный состав и вооружение”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что после деоккупации района предатель скрывался в соседнем поселке и пытался избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

"По материалам Службы безопасности задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Пока фигурант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы", – подчеркнули в СБУ.

Напомним, что после последних успешных спецопераций СБУ, в том числе уничтожение российской РЛС "Небо-У", враг имеет меньше возможностей контролировать воздушное пространство вдоль границы.

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