Возим в указанное время: в Днепре водители маршруток самовольно ввели "льготное время"

Возим в указанное время: в Днепре водители маршруток самовольно ввели "льготное время"

В то же время в городском совете говорят, что никакого "льготного времени" быть не может.

В Днепре водители маршруток якобы самовольно ввели "льготное время" для перевозки местных жителей. Исходя из этого, льготным проездом горожане могут воспользоваться с 10:00 до 15:00.

Об этом пишут в местном телеграмм-канале.

Так, местные водители готовы предоставлять услуги перевозки пассажиров, пользующихся льготным проездом, исключительно в отведенное время.

"В департаменте транспорта Днепровского городского совета рассказали, что никаких часов для льготников нет. Также эту информацию опровергли представители одного из перевозчиков. Если вы столкнулись с подобными нарушениями со стороны водителей, сообщайте об этом на горячую линию Днепровского горсовета по телефону: (056) 732-12-12", — говорится в публикации.

В комментариях к посту один из местных жителей сообщил, что подобный инцидент недавно произошел в маршрутном такси №136-а.

Водитель не позволил пассажирке проехать по льготному, сказав, что только с 10 утра.

Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда днепровские водители отказывают пассажирам в льготном проезде. А самые предприимчивые из них даже переоборудовали маршрутки.

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