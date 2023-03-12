Возле Бахмута пограничники ликвидировали группу "вагнеровцев": подробности

Силы обороны Украины, среди которых подразделения Госпогранслужбы, ведут ожесточенные бои с российско-оккупационными войсками за город-крепость Бахмут.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

На днях пограничное подразделение Луганского отряда провело позиционное сражение с враждебными силами в районе одного из промышленных предприятий. Накануне украинские защитники выдержали несколько штурмовых атак захватчиков. Для продолжения наступления русские наемники закрепились в одном из цехов и накапливали силы.

Для уничтожения очага оккупантов пограничники нанесли контрудар. Так, наши бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, прикрывающего подход к сооружению. В прорыв пошла группа наземной разведки охранников границ и ликвидировала "вагнеровцев".

Для поражения резерва противника охранники границ обустроили засаду. С наступлением темноты штурмовиков, которые именно подходили на передовую, ждал сюрприз. Снайперы-пограничники обезвредили шесть окупантов.

Напомним, накануне в Минобороны Украины заявили об обостренной ситуации в Бахмуте : враг наступает и пытается прорвать украинскую оборону. В то же время ВСУ делают все возможное, чтобы не дать оккупантам реализовать свои планы.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, на сегодняшний день у Украины есть еще достаточно ресурсов, чтобы удержаться в районе Бахмута. Кроме того, защитники города могут проводить небольшие контрнаступления в окрестностях.

По оценкам британской разведки, за последние четыре дня "вагнеровцы" захватили большую часть восточной половины Бахмута. В частности, линия фронта теперь проходит по центру города вдоль реки Бахмутка.

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