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Возле Бахмута пограничники разбили группу россиян, пытавшихся их атаковать: сколько оккупантов погибло

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
9799
Время на прочтение
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Возле Бахмута пограничники разбили группу россиян, пытавшихся их атаковать: сколько оккупантов погибло

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Украинские защитники разбили наемников, пока те разворачивались в атаку.

На Бахмутском направлении пограничники уничтожили 8 оккупантов, еще 13 ранили.

Об этом сегодня, 24 января, сообщили в пресс-службе ГПСУ Украины.

"Российские войска пытались атаковать опорный пункт пограничников близ Бахмута. Враг несколько раз отправлял на это направление подкрепление. Артиллерия ВСУ и пограничники-минометчики разбили наемников, пока те разворачивались в атаку. Добили врага в стрелковом бою", — говорится в сообщении.

Всего насчитали 8 убитых и 13 раненых оккупантов.

Напомним, по последним данным Гештаба ВСУ, армия РФ продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия. Все атаки противника были отбиты украинскими защитниками.

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Дата публикации
Просмотры
9799
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