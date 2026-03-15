Возле Чернигова российский дрон взорвался у блокпоста: есть погибший и раненые

Из-за удара БпЛА в Черниговском районе есть пострадавшие и погибший.

Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

В селе Новоселовка Киселевской общины Черниговского района беспилотник попал недалеко от блокпоста. Есть жертвы.

Об этом сообщает начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще несколько получили ранения. Пострадал также полицейский.

Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия идет детонация неустановленных взрывных предметов, сброшенных с БпЛА, работают соответствующие службы.

Ситуация находится под контролем местных военных и правоохранителей.

Ранее в Чернигове российский беспилотник взорвался прямо между жилыми домами. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. На месте работали соответствующие службы, ликвидируя последствия удара.

