Возле детской коляски увидел лужу: в Мелитополе мужчина убил соседа, потому что тот справил нужду не в том месте

Возле детской коляски увидел лужу: в Мелитополе мужчина убил соседа, потому что тот справил нужду не в том месте

Мужчина избил соседа и лег спать, а утром пострадавшего обнаружили на улице.

В Мелитополе Запорожской области отец маленького ребенка жестоко избил соседа. Разбудили его правоохранители, обвинившие его в убийстве.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Мелитопольский горрайонный суд приговорил мужчину, который до смерти избил соседа в сентябре прошлого года. Ему дали 7 лет тюрьмы.

Согласно материалам суда, обвиняемый вернулся домой около девяти часов вечера. В соседней половине дома было гуляние, куда он вошел, чтобы выпить водки.

Затем он пошел домой и через некоторое время у детской коляски, стоявшей в общем коридоре, увидел лужу. Его сожительница предположила, что лужу мог сделать сосед, который был очень пьян, поэтому она пошла к нему разбираться.

Из соседней половины мужчина впоследствии услышал крики сожительницы и поспешил на помощь. Он избил соседа – обидчика женщины, а потом с сожительницей они вместе пошли в магазин.

Когда вернулись, потерпевший стоял во дворе и угрожал расправой. Обвиняемый снова его избил, после этого ушел к себе и лег спать.

Утром его разбудили сотрудники полиции, а во дворе он увидел лежавшего на земле потерпевшего.

В совершенном обвиняемый раскаялся, просил строго не наказывать.

Мужчине назначили наказание в виде 7 лет тюрьмы. Поскольку он ждал суда под домашним арестом, под стражу его примут после вступления в силу приговора.

Напомним, что в Ирпене Дед Мороз выбил зубы мужчине из- за того, что тот не заплатил ему деньги за фото.

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