Возле Днепра священник УПЦ МП с кулаками набросился на двоих местных (видео)

Священник снял рясу, бросив ее на землю, и напал на граждан.

В поселке Слобожанское вблизи Днепра священник УПЦ Московского патриархата с кулаками набросился на двоих мужчин.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

На видеозаписи видно, как священник в рясе шагает к мужчинам, на ходу снимая облачение. "Святой отец" начинает толкать одного из них. Двое других граждан пытаются унять "духовного" дебошира. Судя по видео, священнослужитель имел признаки опьянения.

По версии авторов видео, по дороге из магазина они зашли в церковь, где священник обратился к ним со странным предложением.

"Дорогой из магазина зашли в церковь, на территории храма к нам подошел батюшка и предложил выпить с ним наше пиво, мы отказали. Он уже был под градусом. После чего он нас послал на х*й, а потом еще решил потренироваться в кулачном бою, но мы не поддержали эту затею", – говорится в сообщении.

Свою версию событий священнослужитель пока не сообщал прессе.

Священник ПЦУ Александр Дедюхин отметил, что на видео – руководитель епархиального отдела образования Днепропетровской епархии УПЦ МП Сергей Резников. По словам Дедюхина, после публикации этого видео с должности его сняли, а вот в служении не запретили – вопреки канонам Церкви.

Как пишет местное издание "Днепровская панорама" со ссылкой на слова местных жителей, этот священник регулярно встречается им на глаза в нетрезвом состоянии. Резникова якобы не раз замечали пьяным в храме, в частности во время церковных служб.

Напомним, что 31 декабря УПЦ МП провела последнюю службу в Верхней Лавре. Наместник Лавры митрополит Павел прибег к проклятиям и пригрозил, что "когда придет время", УПЦ МП спросит об ответе.

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