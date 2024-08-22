Возле Франковска 17-летняя водитель устроила ужасное ДТП: трое погибших (фото)

Девушка не имела права садиться за руль.

На трассе Мукачево – Львов, в селе Тязов, 17-летняя водитель Opel Insignia, выехала на встречную полосу и устроила смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

17-летняя жительница Галича на Opel Insignia, обгоняя автомобиль, пересекла осевую линию разметки и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем под управлением 35-летнего жителя Черновцов.

"В результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия. Пассажир автомобиля Opel Insignia, 2004 года рождения — житель Галича, умер в карете скорой медицинской помощи. А пассажирку Skoda Octavia, 1993 года рождения — жительницу Винницы, госпитализировали", — рассказали правоохранители.

У девушки, как выяснилось, не было водительского удостоверения и права водить автомобилем.

Полиция возбудила уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель нескольких человек.

Напомним, во Львовской области, водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу. Девочка погибла на месте.

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