Возле головы была лужа крови: в Днепре в центральном парке нашли тело мужчины

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
В Днепре в парке им. Глобы обнаружили тело мужчины с черепно-мозговой травмой.
Об этом пишет "Информатор".
Как выяснилось, тело мужчины нашли рядом с памятником Чкалову. Обнаружил его сотрудник парка. Погибший, вероятно, бездомный — с собой у него был пакет с пустыми бутылками.
На вид мужчине около 50-60 лет. Его личность пока установить не удалось. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Известно, что рядом с головой гражданина есть пятно крови на асфальте.
Напомним, что преступники массово "заминировали" десятки школ по всей Украине.
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