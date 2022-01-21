Возле головы была лужа крови: в Днепре в центральном парке нашли тело мужчины

Возле головы была лужа крови: в Днепре в центральном парке нашли тело мужчины

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

В Днепре в парке им. Глобы обнаружили тело мужчины с черепно-мозговой травмой.

Об этом пишет "Информатор".

Как выяснилось, тело мужчины нашли рядом с памятником Чкалову. Обнаружил его сотрудник парка. Погибший, вероятно, бездомный — с собой у него был пакет с пустыми бутылками.

На вид мужчине около 50-60 лет. Его личность пока установить не удалось. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Известно, что рядом с головой гражданина есть пятно крови на асфальте.

Напомним, что преступники массово "заминировали" десятки школ по всей Украине.

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