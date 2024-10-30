Возле границы на Львовщине женщина чудом разминулась с медведем: фото

Пограничники предупредили местную жительницу об опасности.
Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда на территории Львовской области заметили опасного зверя, прошедшего по лесной дороге всего за считанные минуты перед тем, как здесь появилась женщина.
Кадры из фотоловушки опубликовали в пресс-службе ГПСУ.
"На фото один и тот же участок — "на патрулирование" вышел медведь, за ним, с разницей в 4 минуты — местная жительница", — говорится в сообщении.
К счастью, с местной жительницей не случилось беды.
После получения данных с фотоловушки, пограничники сразу обнаружили женщину и предупредили об опасности.
"Будьте осторожны и помните, что самостоятельные прогулки вблизи границы опасны, ведь, кроме медведей, в лесах живут и другие хищные звери", — предупреждают украинские пограничники.
Напомним, ранее одна из видеокамер пограничников, установленная в горах Ивано-Франковской области на участке отдела "Шибене", поймала в объектив медведя.
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