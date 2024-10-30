Возле границы на Львовщине женщина чудом разминулась с медведем: фото

Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда на территории Львовской области заметили опасного зверя, прошедшего по лесной дороге всего за считанные минуты перед тем, как здесь появилась женщина.

Кадры из фотоловушки опубликовали в пресс-службе ГПСУ.

"На фото один и тот же участок — "на патрулирование" вышел медведь, за ним, с разницей в 4 минуты — местная жительница", — говорится в сообщении.

Фотоловушка зафиксировала медведя и местную жительницу / Фото: http://dpsu.gov.ua/

К счастью, с местной жительницей не случилось беды.

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После получения данных с фотоловушки, пограничники сразу обнаружили женщину и предупредили об опасности.

"Будьте осторожны и помните, что самостоятельные прогулки вблизи границы опасны, ведь, кроме медведей, в лесах живут и другие хищные звери", — предупреждают украинские пограничники.

Напомним, ранее одна из видеокамер пограничников, установленная в горах Ивано-Франковской области на участке отдела "Шибене", поймала в объектив медведя.

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