Возле границы на Закарпатье устанавливают бетонные блоки: что происходит

В Закарпатской области возле пунктов пропуска установят бетонные блоки-заградители, чтобы предотвратить попытки прорыва автомобилей через государственную границу.

Об этом представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона.

По словам Демченко, в последнее время фиксируется немало случаев, когда отдельные граждане пытаются прорваться через границу — как непосредственно в пунктах пропуска, так и еще на подъездах к ним, иногда даже повреждая шлагбаумы.

«Государственная пограничная служба с теми органами, которые отвечают за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу для того, чтобы исключать такие действия», — отметил спикер ГПСУ.

Он добавил, что пограничники совместно со Службой развития и восстановления инфраструктуры Закарпатской областной военной администрации усиливают меры безопасности на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.

В частности, устанавливаются конструкции, заставляющие транспорт снижать скорость, а также дополнительные инженерные элементы, призванные предотвратить попытки прорыва через линию контроля и повреждение пограничной инфраструктуры — в частности шлагбаумов и ограждений.

Напомним, 30 сентября в Закарпатской области мобилизованный адвокат на черном авто Toyota Avensis протаранил шлагбаумы на пункте пропуска «Великая Паладь — Надьгодош» и сбежал в Венгрию.