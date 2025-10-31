Возле границы с Беларусью взорвались два автомобиля: пятеро погибших (фото)

Взрывы автомобилей произошли на заминированной территории / © Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

В пятницу, 31 октября, возле границы с Беларусью на севере Житомирской области два автомобиля подорвались на взрывных устройствах.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области

Предварительно установлено, что в обоих случаях местные жители заехали на заминированные территории, самовольно изменив определенные маршруты.

Как установили полицейские, в первом случае местные жители на автомобиле УАЗ двигались вдоль государственной границы для проведения запланированной вырубки леса. Они изменили маршрут и заехали за предупредительные обозначения на местности. Автомобиль наткнулся на взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв.

В результате несчастного случая погибли пятеро мужчин, жителей местной общины, в возрасте от 19 до 65 лет. Еще двое мужчин, 25 и 40 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Еще один взрыв в лесном массиве произошел в результате наезда на мину автомобиля ЗИЛ, который перевозил лесопродукцию. В результате взрыва 32-летний житель Коростенщины получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Правоохранители призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности и не приближаться к приграничным территориям, где установлены предупредительные знаки «Стоп! Мины!».

В полиции напомнили, что посещение лесных массивов в приграничной зоне Житомирщины, в частности на расстоянии до 30 км от границы, остается запрещенным.

напомним, накануне в Киеве в одном из почтовых отделений «Укрпочты» произошел взрыв во время таможенного досмотра посылки.