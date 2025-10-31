ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1684
Время на прочтение
1 мин

Возле границы с Беларусью взорвались два автомобиля: пятеро погибших (фото)

В обоих случаях местные жители заехали на заминированные территории, самовольно изменив определенные маршруты.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Взрывы автомобилей произошли на заминированной территории

Взрывы автомобилей произошли на заминированной территории / © Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

В пятницу, 31 октября, возле границы с Беларусью на севере Житомирской области два автомобиля подорвались на взрывных устройствах.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области

Предварительно установлено, что в обоих случаях местные жители заехали на заминированные территории, самовольно изменив определенные маршруты.

Как установили полицейские, в первом случае местные жители на автомобиле УАЗ двигались вдоль государственной границы для проведения запланированной вырубки леса. Они изменили маршрут и заехали за предупредительные обозначения на местности. Автомобиль наткнулся на взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв.

/ © Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

© Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

В результате несчастного случая погибли пятеро мужчин, жителей местной общины, в возрасте от 19 до 65 лет. Еще двое мужчин, 25 и 40 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Еще один взрыв в лесном массиве произошел в результате наезда на мину автомобиля ЗИЛ, который перевозил лесопродукцию. В результате взрыва 32-летний житель Коростенщины получил телесные повреждения и был госпитализирован.

/ © Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

© Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

Правоохранители призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности и не приближаться к приграничным территориям, где установлены предупредительные знаки «Стоп! Мины!».

В полиции напомнили, что посещение лесных массивов в приграничной зоне Житомирщины, в частности на расстоянии до 30 км от границы, остается запрещенным.

напомним, накануне в Киеве в одном из почтовых отделений «Укрпочты» произошел взрыв во время таможенного досмотра посылки.

Дата публикации
Количество просмотров
1684
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie