Война в Украине / © ТСН

Одно из подразделений Сил обороны несогласованно отошло с занимаемых позиций возле Гуляйполя в Запорожье, оставив без прикрытия один из флангов. Этим воспользовался противник. В результате боев с россиянами несколько украинских бойцов считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, для более эффективной обороны Гуляйполя и сохранения личного состава происходила перегруппировка и переформатирование оборонительного построения наших войск.

«Одно из подразделений несогласованно отошло с занимаемых позиций. Тем самым оно оголило один из флангов нашего оперативного построения в этом районе и личный состав смежного подразделения оказался без прикрытия. Противник, воспользовавшись этой ситуацией и сложными погодными условиями, зашел во фланг Сил обороны», — сообщил Волошин.

Спикер Сил обороны юга отметил, что пока нет достоверной информации о судьбе нескольких украинских военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести.

Волошин добавил, что в случае совершении российскими военными военного преступления с нарушением Женевской конвенции, Украина обратится в соответствующие правозащитные и судебные органы для наказания виновных.

Он также утверждает, что командование Сил обороны юга вовремя применило меры для улучшения оборонительной ситуации на Гуляйпольском направлении, в частности сюда были введены резервы.

Напомним, российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия возле Гуляйполя, пытаясь обойти город с восточного и северного флангов.