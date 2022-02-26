Возле Херсона россияне расстреляли скорую: погибли водитель и пациент, которого везли в больницу

Сейчас медики пытаются спасти жизнь коллеги – 52-летнего фельдшера.

Российские военные в нескольких километрах от Херсона открыли огонь по двум автомобилям скорой медицинской помощи. Одному автомобилю удалось сбежать от пуль, а вторую скорую оккупанты расстреляли. В результате нападения погибли водитель и пациент, которого везли в больницу.

Об этом сообщила журналистка Анжела Слободян. Видео с места происшествия можно посмотреть на ее странице в Facebook здесь. Но отметим, что на ролике присутствуют кадры, которые не рекомендуются для просмотра чувствительным людям.

"Живьем сгорели 64-летний водитель скорой и раненый, которого медики везли в больницу. Ранен 52-летний фельдшер. Он в больнице. Молимся, чтобы он выжил", — написала журналистка.

Напомним, в с. Волохов Яр Изюмского района Харьковской области российские оккупанты обстреляли автобус с мирными жителями. В результате нападения 5 человек погибли 6 ранены, все – жители Торецкой общины.

Также сегодня, 26 февраля, в Чернигове войска РФ обстреляли детский сад.