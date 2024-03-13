Возле Калуша легковушка влетела в грузовик: погибла женщина и 5-летняя девочка

Медикам не удалось спасти водителя и ребенка.
Накануне вечером, 12 марта, у Калуша Ивано-Франковской области произошла смертельная авария, в которой погибли женщина и 5-летняя девочка. Младенец находится в больнице.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
Авария произошла возле АЗС. Отмечается, что 32-летняя водитель Volkswagen Golf выезжала с автозаправки и столкнулась с грузовиком, за рулем которого находился 26-летний мужчина. Отмечается, что водитель двигался прямо по автодороге.
В результате аварии водитель и двое несовершеннолетних пассажиров получили тяжелые телесные повреждения. Их госпитализировали в медучреждение. Впрочем, женщину и пятилетнюю девочку спасти не удалось. Полулетний младенец находится в реанимационном отделении.
Полицейские проверили водителя грузовика на состояние опьянения. Оказалось, что он был трезв.
Как сообщалось, во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП. В результате транспортное средство перевернулось. Пострадали 16 человек.