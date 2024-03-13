Возле Калуша легковушка влетела в грузовик: погибла женщина и 5-летняя девочка

Медикам не удалось спасти водителя и ребенка.

Накануне вечером, 12 марта, у Калуша Ивано-Франковской области произошла смертельная авария, в которой погибли женщина и 5-летняя девочка. Младенец находится в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Авария произошла возле АЗС. Отмечается, что 32-летняя водитель Volkswagen Golf выезжала с автозаправки и столкнулась с грузовиком, за рулем которого находился 26-летний мужчина. Отмечается, что водитель двигался прямо по автодороге.

В результате аварии водитель и двое несовершеннолетних пассажиров получили тяжелые телесные повреждения. Их госпитализировали в медучреждение. Впрочем, женщину и пятилетнюю девочку спасти не удалось. Полулетний младенец находится в реанимационном отделении.

Полицейские проверили водителя грузовика на состояние опьянения. Оказалось, что он был трезв.

Возле Калуша автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком с прицепом Volvo. / Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Вблизи Калуша легковушка влетела в грузовик: погибли женщина и 5-летняя девочка.

Как сообщалось, во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП. В результате транспортное средство перевернулось. Пострадали 16 человек.

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