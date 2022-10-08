Возле Керченского пролива образовались "пробки" с судов, которые не могут пройти из-за взрыва на Крымском мосту

Морские пробки образовались по обе стороны Керченского пролива.
В районе Керченского пролива собрались очереди с российских судов, которые не могут пройти через пролив из-за взрыва на Крымском мосту.
Об этом стало известно из данных ресурса Marine Traffic.
У временно оккупированного Крыма скопились десятки кораблей, ожидающих разрешения на проход. Почти все из них русские.
Согласно карте, пробки образовались по обе стороны Керченского пролива — и в Черном, и в Азовском морях.
Напомним, российские власти заявили, что сегодня, 8 октября, не удастся запустить Керченскую паромную переправу из аннексированного Крыма в Россию, хотя об этом громко заявляли "власти" полуострова после взрыва на Крымском мосту. В РФ оправдывают это якобы "погодными условиями".
Кроме того, в России приостановили продажу билетов на поезда из и до полуострова. Все автобусные рейсы в Крым и обратно также были отменены.
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