Возле Луцка от сильных порывов ветра обрушилась водонапорная башня: село осталось без воды (фото)

Возле Луцка от сильных порывов ветра обрушилась водонапорная башня: село осталось без воды (фото)

Чрезвычайники ликвидировали конструкцию, которая могла в любой момент оборваться.

Сегодня ночью, 24 сентября, в селе Ратнов, что вблизи Луцка, от больших порывов ветра обрушилась водонапорная башня. В результате происшествия жители села остались без воды.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Волынской области.

"Луцкие спасатели, прибывшие на место вызова, провели аварийно-спасательные работы. В частности положили металлический трос и закрепили его на разрушенной конструкции резервуара и с помощью лебедки ликвидировали конструкцию, которая могла в любой момент оборваться", — рассказали в ГСЧС.

Всего к аварийно-спасательным работам привлекли 2 единицы спецтехники и 13 чрезвычайников.

Напомним, в пятницу, 24 сентября, в Карпатах выпал снег с дождем, в горах был порывистый ветер и сильный туман. Поэтому спасатели призвали воздержаться от походов в высокогорье.

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