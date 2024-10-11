Возле Львова произошла ужасная авария с участием автобуса, грузовика и легковушек: есть жертвы (фото)

По меньшей мере, два человека погибли.
Утром 11 октября на объездной Львова произошло массовое ДТП с участием автобуса международных перевозок "Варшава – Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Чиновник уточнил, что авария произошла около 06:30 в районе села Чишки – на автодороге М-06 Киев – Чоп. По его словам, по состоянию на 07:30 известно о двух погибших и 27 травмированных, имеющих травмы разной степени тяжести.
Между тем в Патрульной полиции отмечают, что движение очень затруднено. Транспортные средства направляются через город Винники.
Напомним, на днях жуткое ДТП произошло в Харькове. Мужчина на автомобиле "ВАЗ" выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Погибли два человека.
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