Возле Мелитополя уничтожены две казармы оккупантов — Федоров

Оккупанты обустроили себе казармы в школе и доме культуры.

В ночь на 30 ноября возле Мелитополя Запорожской области в двух населенных пунктах были уничтожены казармы российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров на своем канале в Telegram.

"Сегодня ночью уничтожены две казармы рашистов: захвачены школу в селе Ясное и дом культуры в поселке Мирное", — проинформировал он.

Потери противника еще уточняются.

Федоров отметил, что украинские бойцы продолжают точно бить по рашистам во временно оккупированных населенных пунктах на севере и северо-востоке Запорожской области.

Потери РФ

В среду, 30 ноября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк со ссылкой на Генштаб и ГУР заявил, что российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 200 тысяч военных, из них 90 тысяч убитыми.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 500 российских военных.

По словам генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину значительно истощила запасы вооружения и боеприпасов, на пополнение ей понадобятся годы.

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