Возле Одессы подорвалось гражданское судно

Судно в Одессе / © скриншот с видео

Реклама

В Черном море недалеко от Одессы гражданское судно сдетонировало на неизвестном взрывном устройстве. Информация о пострадавших и причинах инцидента пока уточняется.

Об этом рассказал представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии Общественному

По его словам, экипаж остался цел и невредим. Сейчас судно осматривают специалисты, после чего оно, вероятно, продолжит плавание самостоятельно.

Реклама

«Мы делаем все необходимое для того, чтобы максимально обеспечить соответствующий уровень гражданского судоходства безопасным. Однако, несмотря на это, иногда подобные инциденты могут иметь место», — сказал он.

Дата публикации 12:25, 31.08.25 Количество просмотров 11 Вблизи Одессы взорвалось гражданское судно

Напомним, ранее мы писали о том в курортной зоне Затоки в Одесской области в результате взрыва мины погибли три человека. Инцидент произошел между населенными пунктами Затока и Каролино-Бугаз.