Возле Одессы смертельно столкнулись три автомобиля: есть жертвы и пострадавшие (фото)

Предварительно известно, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Сегодня в Одесской области произошла массовая авария, во время которой столкнулись аж три автомобиля. В результате трагедии погиб пассажир одного из авто, еще шесть человек доставили в больницу с различными травмами.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Погибшему мужчине был 61 год. Остальные шесть пострадавших в возрасте от 24-х до 65-ти лет.

Авария произошла недалеко от села Иваново около 13:30.

Предварительно известно, что водитель "ВАЗ-2104" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Toyota". Двигавшийся сзади водитель "ВАЗ-2106" не успел затормозить и также въехал в иномарку.

Национальная полиция Украины в Одесской области

Как отмечается, правоохранители продолжают работу над установлением всех обстоятельств трагедии.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Национальная полиция Украины в Одесской области

Напомним, сегодня, 29 ноября на трассе Днепр-Запорожья столкнулись две легковушки — ВАЗ 2108 и Skoda Oсtavia. В смертельной аварии погибли три человека.

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