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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Возле ракетного полигона в Иране произошло землетрясение

Недалеко от эпицентра расположен также Иранский космический центр с пусковой инфраструктурой.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
землетрясение

Землетрясение / © Associated Press

В пятницу, 20 июня, на фоне атак Израиля на военные и ядерные объекты Ирана в северной иранской провинции Семнан зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1.

Об этом сообщила Геологическая служба США.

Землетрясение произошло около 20:49 по киевскому времени на глубине 10 км.

Считается, что это было неглубокое землетрясение.

По информации сервиса Инициатива ядерной угрозы (Nuclear Threat Initiative), в Семнане, что в 35 км от эпицентра землетрясения, расположен ракетный комплекс с полигоном для испытаний баллистических ракет и производственными мощностями.

Также неподалеку расположен Иранский космический центр с пусковой инфраструктурой.

Напомним, накануне, 19 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла воздушный удар по ядерному реактору в Иране.По информации израильских спецслужб, здесь изготавливали оружейный плутоний для иранских бомб.

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