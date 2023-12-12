Возле реки с пятью комнатами: в Украине продают дом за 15 тыс. грн – фото

Частный дом продается в Сумской области.
В селе Тимановка Сумской области на продажу выставили пятикомнатный одноэтажный дом стоимостью 15 тысяч гривен.
Объявление опубликовано на одном из украинских сайтов.
Как указано в описании, площадь дома – 75 квадратов (5 комнат), возле дома есть участок площадью 15 соток.
По данным объявления:
- расстояние до ближайшего города – до 40 километров;
- этажность – 1;
- количество комнат – 5;
- площадь участка – 15 соток;
- год постройки/сдачи – 1960 – 1979;
- тип стен – деревянный;
- тип кровли – металлические листы;
- меблировка – отсутствует.
"Дом в селе, построенный из бруса, высокий кирпичный фундамент. Пять комнат, можно под дачу. Рядом лес и река Десна", – говорится в объявлении.
Дом сделан из дерева и нуждается в капитальном ремонте. В нем нет водоснабжения, мебели.
Важно также то, что село Тимановка очень близко расположено к границе с Россией.
Напомним, в Украине продают дом вблизи границы с Польшей.
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