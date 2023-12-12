Возле реки с пятью комнатами: в Украине продают дом за 15 тыс. грн – фото

В селе Тимановка Сумской области на продажу выставили пятикомнатный одноэтажный дом стоимостью 15 тысяч гривен.

Объявление опубликовано на одном из украинских сайтов.

Как указано в описании, площадь дома – 75 квадратов (5 комнат), возле дома есть участок площадью 15 соток.

По данным объявления:

расстояние до ближайшего города – до 40 километров;

этажность – 1;

количество комнат – 5;

площадь участка – 15 соток;

год постройки/сдачи – 1960 – 1979;

тип стен – деревянный;

тип кровли – металлические листы;

меблировка – отсутствует.

"Дом в селе, построенный из бруса, высокий кирпичный фундамент. Пять комнат, можно под дачу. Рядом лес и река Десна", – говорится в объявлении.

Продажа дома в Сумской области за 15 тыс. грн/Фото: скриншот

Продажа дома в Сумской области за 15 тыс. грн/Фото: скриншот

Дом сделан из дерева и нуждается в капитальном ремонте. В нем нет водоснабжения, мебели.

Важно также то, что село Тимановка очень близко расположено к границе с Россией.

Село Тимановка Сумской области на карте/ Фото: скриншот

Напомним, в Украине продают дом вблизи границы с Польшей.

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