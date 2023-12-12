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Возле реки с пятью комнатами: в Украине продают дом за 15 тыс. грн – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Возле реки с пятью комнатами: в Украине продают дом за 15 тыс. грн – фото

Продажа дома в Сумской области за 15 тыс. грн/Фото: скриншот

Частный дом продается в Сумской области.

В селе Тимановка Сумской области на продажу выставили пятикомнатный одноэтажный дом стоимостью 15 тысяч гривен.

Объявление опубликовано на одном из украинских сайтов.

Как указано в описании, площадь дома – 75 квадратов (5 комнат), возле дома есть участок площадью 15 соток.

По данным объявления:

  • расстояние до ближайшего города – до 40 километров;
  • этажность – 1;
  • количество комнат – 5;
  • площадь участка – 15 соток;
  • год постройки/сдачи – 1960 – 1979;
  • тип стен – деревянный;
  • тип кровли – металлические листы;
  • меблировка – отсутствует.

"Дом в селе, построенный из бруса, высокий кирпичный фундамент. Пять комнат, можно под дачу. Рядом лес и река Десна", – говорится в объявлении.

Продажа дома в Сумской области за 15 тыс. грн/Фото: скриншот / ©
Продажа дома в Сумской области за 15 тыс. грн/Фото: скриншот
Продажа дома в Сумской области за 15 тыс. грн/Фото: скриншот / ©
Продажа дома в Сумской области за 15 тыс. грн/Фото: скриншот

Дом сделан из дерева и нуждается в капитальном ремонте. В нем нет водоснабжения, мебели.

Важно также то, что село Тимановка очень близко расположено к границе с Россией.

Село Тимановка Сумской области на карте/ Фото: скриншот / ©
Село Тимановка Сумской области на карте/ Фото: скриншот

Напомним, в Украине продают дом вблизи границы с Польшей.

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Дата публикации
Просмотры
194
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