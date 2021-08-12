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Возле Ровно мужчина стрелял по щенках: одно животное погибло

Возле Ровно мужчина стрелял по щенках: одно животное погибло

pixabay.com

Еще одно раненое животное удалось спасти.

В городе Здолбунов Ровенской области мужчина средь бела дня из пневматической винтовки открыл стрельбу по щенках.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

О том, что живодер расстреливает животных, заявили местные жители. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний мужчина.

На месте инцидента полицейские обнаружили погибшего щенка, которому было около двух месяцев. Еще одно лежало раненное неподалеку. Полицейские сразу же вызвали ветеринара.

© Национальная полиция Ровенской области
Национальная полиция Ровенской области
©

"Пострадавшего четвероногого обследовали в ветклинике, где с помощью рентгена обнаружили пулю и оказали необходимую помощь", — рассказали правоохранители.

"Стрельцу" сообщили о подозрении в совершении преступления — "жестокое обращение с животными, совершенное в отношении двух животных". Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что на Луганщине мужчина повесил собаку на дереве.

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