Возле Ровно мужчина стрелял по щенках: одно животное погибло

Еще одно раненое животное удалось спасти.

В городе Здолбунов Ровенской области мужчина средь бела дня из пневматической винтовки открыл стрельбу по щенках.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

О том, что живодер расстреливает животных, заявили местные жители. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний мужчина.

На месте инцидента полицейские обнаружили погибшего щенка, которому было около двух месяцев. Еще одно лежало раненное неподалеку. Полицейские сразу же вызвали ветеринара.

Национальная полиция Ровенской области

"Пострадавшего четвероногого обследовали в ветклинике, где с помощью рентгена обнаружили пулю и оказали необходимую помощь", — рассказали правоохранители.

"Стрельцу" сообщили о подозрении в совершении преступления — "жестокое обращение с животными, совершенное в отношении двух животных". Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что на Луганщине мужчина повесил собаку на дереве.

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