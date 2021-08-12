Возле Ровно мужчина стрелял по щенках: одно животное погибло

Еще одно раненое животное удалось спасти.
В городе Здолбунов Ровенской области мужчина средь бела дня из пневматической винтовки открыл стрельбу по щенках.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
О том, что живодер расстреливает животных, заявили местные жители. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний мужчина.
На месте инцидента полицейские обнаружили погибшего щенка, которому было около двух месяцев. Еще одно лежало раненное неподалеку. Полицейские сразу же вызвали ветеринара.
"Пострадавшего четвероногого обследовали в ветклинике, где с помощью рентгена обнаружили пулю и оказали необходимую помощь", — рассказали правоохранители.
"Стрельцу" сообщили о подозрении в совершении преступления — "жестокое обращение с животными, совершенное в отношении двух животных". Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что на Луганщине мужчина повесил собаку на дереве.