Возле Ровно произошел взрыв: есть травмированные

Восемь раненых после взрыва в Ровенской области: подробности чрезвычайного происшествия.

Вблизи Ровно произошел взрыв, в результате которого известно о восьми травмированных, один из них — в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

«20 апреля, около 13-ти на территории предприятия, деятельность которого не связана с химическим производством, произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар локализован», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

