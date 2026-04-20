Возле Ровно произошел взрыв: есть травмированные

Возле Ровно прогремел мощный взрыв на предприятии: есть пострадавшие.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Восемь раненых после взрыва в Ровенской области: подробности чрезвычайного происшествия. / © Поліція Рівненської області

Вблизи Ровно произошел взрыв, в результате которого известно о восьми травмированных, один из них — в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

«20 апреля, около 13-ти на территории предприятия, деятельность которого не связана с химическим производством, произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар локализован», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, что вчера, 19 апреля, в Чернигове произошла стрельба на улице.

