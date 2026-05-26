Возле Ровно учитель физкультуры избил 16-летнего подростка после замечания о шуме
Учитель физкультуры после замечания из-за шумного поведения избил 16-летнего ученика в Ровенской области.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
Инцидент произошел в селе Большая Омеляна Ровенского района.
В полицию обратилась 39-летняя мать с уведомлением о том, что учитель нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну.
Как выяснилось, группа подростков отдыхала в беседке в центре села. Около 16 часов рядом проходил учитель физкультуры, сделавший им замечания из-за шумного поведения. В дальнейшем между мужчиной и подростками возник конфликт. Во время столкновения 42-летний житель ударил несовершеннолетнего в область живота.
Несовершеннолетний вместе с матерью обратился в больницу, где проходит обследование.
Впоследствии правоохранители уточнили, что по результатам обследования установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,8 промилле.
Напомним, что в Винницкой области 23-летний учитель подстерег двух своих бывших учеников и зарезал их ножом.
Похожая трагическая история раньше произошла в Житомирской области. Тогда 23-летний учитель лицея убил 17-летнего парня, еще одного, 18-летнего, ранил. Юноши были двоюродными братьями и раньше у него учились.