Возле Ровно ветер свалил новогоднюю елку (фото)

Вскоре коммунальщики сообщили, что елку восстановили.
В Квасилове Ровенской территориальной громады сильный ветер сегодня утром сломал новогоднюю елку, установленную в центре поселка.
Об этом сообщает КП "Ровенский городской трест зеленого хозяйства".
"С огорчением сообщаем, что сильный ветер сломал елку в Квасилове. Но непогода не разрушит праздник для квасиловчан. Вместе с Горсветом работаем, чтобы быстрее восстановить и закрепить новогоднее дерево. Делаем все возможное, чтобы вернуть праздничную атмосферу в поселок", — говорится в сообщении.
Впоследствии коммунальщики сообщили, что елку восстановили. Они призвали местных жителей быть осторожными во время непогоды.
Отметим, что в Украине было объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, что в Киеве загорелась праздничными огнями главная елочка страны.
Читайте также: