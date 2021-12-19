Возле Ровно ветер свалил новогоднюю елку (фото)

Вскоре коммунальщики сообщили, что елку восстановили.

В Квасилове Ровенской территориальной громады сильный ветер сегодня утром сломал новогоднюю елку, установленную в центре поселка.

Об этом сообщает КП "Ровенский городской трест зеленого хозяйства".

"С огорчением сообщаем, что сильный ветер сломал елку в Квасилове. Но непогода не разрушит праздник для квасиловчан. Вместе с Горсветом работаем, чтобы быстрее восстановить и закрепить новогоднее дерево. Делаем все возможное, чтобы вернуть праздничную атмосферу в поселок", — говорится в сообщении.

Впоследствии коммунальщики сообщили, что елку восстановили. Они призвали местных жителей быть осторожными во время непогоды.

Отметим, что в Украине было объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, что в Киеве загорелась праздничными огнями главная елочка страны.

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